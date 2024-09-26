Нутрициолог объяснила, чем БАДы отличаются от лекарств

Нутрициолог Екатерина Гузман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, чем БАДы отличаются от лекарств. По ее словам, лекарственные препараты применяются, как правило, для лечения различных заболеваниий, для их профилактики в состоянии предболезни. Еще они очень редко назначаются здоровым людям.

«В отличие от лекарств, БАДы в основном рекомендуются здоровым людям, реже — в состоянии предболезни. Во время болезни эти вещества могут применяться только как дополнение к основной терапии, но ни в коем случае не как средства монотерапии», — отметила эксперт.

Также Гузман перечислила основные критерии, по которым можно отличить БАДы от продуктов питания и лекарственных средств. В первую очередь биологически активные добавки нужны для достижения оптимального физиологического рациона питания. Они продаются отдельно от продуктов питания в соответствующей дозировке и не проявляют фармакологического эффекта. Не обладают побочным действием.

При этом специалист посоветовала относиться к БАДам очень настороженно. Особенно к громким названиям «для здоровья, молодости, долголетия, профилактики». По словам Екатерины, это маркетинговые уловки, ничего не имеющие общего с пользой для здоровья.

«Часто люди покупают много БАДов в надежде на чудо. Так планирующие беременность женщины, которые имеют трудности с зачатием, будьте осторожны! Коктейли из 20-30 БАДов могут вступать друг с другом во взаимодействие, нарушать работу репродуктивных органов и, возможно, еще больше мешать зачатию», — подытожила нутрициолог.