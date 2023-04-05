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Сегодня, 21:00

Нутрициолог Новикова назвала самый полезный суп

Алина Савинова
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Нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова ответила на вопрос, насколько полезны супы.

«Суп способствует перевариванию пищи, так как бульон разбавляет желудочный сок. В процессе варки овощей в супе при температуре 60° С разрушаются все витамины, ферменты и биологически активные вещества», — приводит «Life.ru» слова Новиковой.

Также по ее словам, наша печень не успевает перерабатывать мясные экстракты из теплого бульона, поэтому они «в виде нерасщепленных ядов начинают путешествовать по всему организму, причиняя немалый вред здоровью». Кроме того, при варке мяса в бульон могут выделяться креатин и креатинин.

«Обо всех этих явно не идущих на пользу нашему организму последствиях приема супчиков каждый должен подумать сам и решить: остаться заложником своих привычек или что-то попробовать изменить», — отметила эксперт.

Однако врач считает, что «лучше съесть куриный бульон с лапшой или овощной суп-пюре, чем жареный кусок свинины или порцию пельменей с майонезом».

Также Новикова рекомендует сливать первый бульон (если это суп с мясом) и добавлять овощи и зелень в тарелку без предварительной термообработки.

Источник: https://life.ru/p/1570296
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