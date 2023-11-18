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Сегодня, 16:20

Нутрициолог назвала симптомы плохого метаболизма

Мария Маковей
Автор
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Девушки пьет лекарства
Фото blackCAT/istockphoto.com

Нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что есть ряд симптомов, свидетельствующих о нарушении обменных процессов в организме. Об этом она сообщила «СЭ».

По ее словам, если человек замечает частые и беспричинные расстройства пищеварения, целлюлит, отеки лица и ног, боли в мышцах, скачки веса и ухудшение зубной эмали, то скорее всего у него нарушен метаболизм. К явным сигналам эксперт также отнесла ломкость ногтей, волос и высыпания на коже.

Нутрициолог предупреждает, ни в коем случае не стоит игнорировать эти симптомы. Обязательно необходимо обратиться за помощью к эндокринологу и сдать анализы.

«В основном назначаются биохимический анализ крови и тесты на гормоны. Какие именно — подскажет врач», — объяснила Стасюк.

Ранее диетолог рассказал, в каких продуктах содержится клетчатка, и речь не о овощах.

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