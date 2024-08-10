Нутрициолог назвала причину, которая влияет на вес

Нутрициолог Наталия Крылова в беседе с «СЭ» отметила, что изменения веса в течение дня — это естественный и физиологичный процесс. В норме такие колебавания не должны превышать 1-1,5 кг. По словам эксперта, подобные процессы связаны с постоянным и безостановочным процессом обмена веществ, обновлением клеток организма, приемами пищи, физической активностью и многими другими факторами.

К одному из таких факторов специалист отнесла водно-солевой баланс. Как отметила Крылова, нехватка жидкости в организме может привести к увеличению веса.

«В таком случае организм начинает задерживать влагу, чтобы сделать запас на случай долгого обезвоживания», — объяснила нутрициолог.

Кроме того, на прибавку в весе может повлиять количество соленой пищи в рационе.