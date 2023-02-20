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Сегодня, 18:45

Нутрициолог назвала основные причины тошноты

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/jcomp

Генетик, нутрициолог Светлана Перес специально для «СЭ» рассказала, что тошнота может быть связана с гастроэнтерологическими проблемами, нарушениями в работе центральной нервной системы или быть следствием интоксикации.

К гастроэнтерологическим проблемам, вызывающим тошноту относятся гастрит и другие воспалительные заболевания желудка и кишечника (энтеровирусная инфекция, аппендицит и прочие), панкреатит, холецистит и непроходимость кишечника. Нарушения в работе ЦНС могут быть обусловлены травмами головы, резким подъемом артериального давления, нарушением мозгового кровообращения, воспалением мозговых оболочек (энцефалит, менингит). Тошнота при интоксикации обычно связана с различными видами отравлений, недостаточностью функции печени и почек, нарушением фаз детоксикации, недостатком или избытком гормонов щитовидной железы, токсикозом при беременности или лекарственной терапией некоторыми препаратами.

Также Светлана Перес отметила, что привести к тошноте могут нарушения работы вестибулярного аппарата, переедание, физическая нагрузка на полный желудок и сильный эмоциональный стресс.

Как избавиться от чувства тошноты, читайте в полной версии материала «СЭ».

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