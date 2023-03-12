Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:35

Нутрициолог назвала чай, обладающий эффектом успокоительного

Ольга Стрельникова
Дарья Тягний
Нутрициолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка пьет чай.
Фото Freepik/freepik

Нутрициолог Дарья Тягний эксклюзивно для «СЭ» рассказала о напитке, обладающем эффектом успокоительного. «Чай тулси применяют при работе со стрессом. В первую очередь его рекомендуется употреблять людям, которые живут в постоянном напряжении, страдают от бессонницы, ПМС и склонны к резкой смене настроения», — пояснила специалист. Тулси или базилик священный — это одно из наиболее известных лекарственных растений, применяющихся в аюрведе. Считается, что он снижает общую тревожность и многие симптомы, связанные со стрессом, такие как забывчивость и проблемы со сном.

По словам Дарьи Тягний, чай тулси уникален. Он поддерживает и оздоравливает организм, повышает либидо, помогает при простудах и различных видах боли, а также защищает от онкозаболеваний — и это далеко не полный список его полезных свойств.

Как приготовить и когда применять чай тулси, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кардиолог назвал 5 опасных для сердца привычек
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости