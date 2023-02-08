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Сегодня, 12:35

Нутрициолог назвала 7 проблем, от которых избавит похудение

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/standret

Нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни, эксперт FPA Алена Денисова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что коррекция веса — это, прежде всего, способ улучшить свое здоровье, предотвратить развитие многих заболеваний и повысить качество жизни. «Мы привыкли воспринимать вопрос снижения веса, как эстетический: стараемся соответствовать идеалам, приблизиться к конкретным цифрам, смотрим на свое отражение и равняемся на знаменитостей. На деле, лишние кило оказывают прямое влияние на организм, поэтому заботиться о своих объемах надо, прежде всего, из соображений здоровья», — пояснила специалист.

По словам Алены Денисовой, избавившись от лишнего веса, можно решить ряд проблем. Среди них инсулинорезистентность, повышенный сахар, нарушение синтеза белка, нарушение жирового обмена (как следствие, повышенный холестерин), а также заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с высокой нагрузкой на суставы и позвоночник. Помимо этого, лишний вес затрудняет дыхание, особенно возможны его нарушения в период сна, что чревато гипоксией и респираторными заболеваниями, отметила нутрициолог. Если человек употребляет много сладкого, то, кроме перечисленного, ему грозят и проблемы с зубами. «Дело в том, что вещества, которые образуются при расщеплении углеводов, сдвигают реакцию слюны в кислую сторону. Это создает условия для размножения бактерий, тоже отвечающих за выработку кислот. Вместе это приводит к разрушению зубной эмали и появлению кариеса», — резюмировала Алена Денисова.

Подробнее о других причинах похудеть читайте в материале.

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Здоровье
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Советы и рекомендации
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