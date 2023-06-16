Нутрициолог Мещерякова призвала в жару не пить ледяную воду

Нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова призвала в жару не пить ледяную воду и есть больше овощей, сообщает Life.ru.

Врач советует употреблять слегка обработанные овощи (кабачки, баклажаны, овощные рагу), а также сочные фрукты (арбуз, дыню, яблоки, груши и т.д.). Также есть больше высокобелковой пищи.

Обязательное правило — не пить ледяную воду. Также при высокой температуре стоит употреблять меньше кофе и чая.