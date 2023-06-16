Нутрициолог Мещерякова призвала в жару не пить ледяную воду
Нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова призвала в жару не пить ледяную воду и есть больше овощей, сообщает Life.ru.
Врач советует употреблять слегка обработанные овощи (кабачки, баклажаны, овощные рагу), а также сочные фрукты (арбуз, дыню, яблоки, груши и т.д.). Также есть больше высокобелковой пищи.
Обязательное правило — не пить ледяную воду. Также при высокой температуре стоит употреблять меньше кофе и чая.
Источник: https://life.ru/p/1586699
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