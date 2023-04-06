Нутрициолог Конюхова рассказала, какую диету нужно выбирать для сохранения объема груди

Интегративный нутрициолог Наталья Конюхова посоветовала выбирать сбалансированные диеты, чтобы грудь не обвисала при потере веса.

Как отмечает специалист, грудь гарантированно обвиснет при гипокалорийных или монодиетах. По ее словам, если в неделю уходит по два-три килограмма веса, то бюст потеряет в объеме, кожа утратит упругость и эластичность.

«Поэтому выбирайте сбалансированные по составу диетические стратегии. Вы должны получать с пищей и белки, и жиры, и углеводы, а вместе с ними витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. При этом калорийность диеты должна быть сокращена всего лишь на 20% по сравнению с привычным рационом», — приводит «Life.ru» слова Конюховой.

Также нутрициолог отметила, что можно подключать упражнения: подтягивания, отжимания и планку. Однако они помогут только отчасти.

«Контрастный душ тоже положительно влияет на состояние кожи груди и зоны декольте. Холодная вода с температурой порядка 16-17 градусов будет стимулировать ваше кровоснабжение и укреплять кровеносные сосуды, при этом кожа станет более эластичной и подтянутой. Но начинать следует с более теплой воды, постепенно понижая температуру», — добавила специалист.