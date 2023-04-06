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Сегодня, 21:30

Нутрициолог Конюхова рассказала, какую диету нужно выбирать для сохранения объема груди

Алина Савинова
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Интегративный нутрициолог Наталья Конюхова посоветовала выбирать сбалансированные диеты, чтобы грудь не обвисала при потере веса.

Как отмечает специалист, грудь гарантированно обвиснет при гипокалорийных или монодиетах. По ее словам, если в неделю уходит по два-три килограмма веса, то бюст потеряет в объеме, кожа утратит упругость и эластичность.

«Поэтому выбирайте сбалансированные по составу диетические стратегии. Вы должны получать с пищей и белки, и жиры, и углеводы, а вместе с ними витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. При этом калорийность диеты должна быть сокращена всего лишь на 20% по сравнению с привычным рационом», — приводит «Life.ru» слова Конюховой.

Также нутрициолог отметила, что можно подключать упражнения: подтягивания, отжимания и планку. Однако они помогут только отчасти.

«Контрастный душ тоже положительно влияет на состояние кожи груди и зоны декольте. Холодная вода с температурой порядка 16-17 градусов будет стимулировать ваше кровоснабжение и укреплять кровеносные сосуды, при этом кожа станет более эластичной и подтянутой. Но начинать следует с более теплой воды, постепенно понижая температуру», — добавила специалист.

Источник: https://life.ru/p/1570593
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