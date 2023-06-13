Нутрициолог Аминова назвала продукты, повышающие гемоглобин

Нутрициолог и фитнес-тренер Инна Аминова рассказала, что красное мясо и орехи повышают уровень гемоглобина в крови

«Орехи и семена богаты железом, магнием и другими важными минералами. Кедровые орешки, грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника и тыквы могут быть включены в рацион на каждый день», — приводит «Life.ru» слова Аминовой.

Также специалист отмечает, что повысить уровень гемоглобина могут цитрусовые, клубника, шиповник, киви, болгарский перец, брокколи, шпинат, свекла и зерновые культуры, в частности овсянка и гречка.

«Однако стоит помнить, что все продукты нужно употреблять в разумных количествах, идеальное количество можно уточнить у диетолога. Также стоит отметить, что, если у вас есть сомнения в своем здоровье, важно обратиться к врачу, чтобы он провел необходимый анализ и назначил подходящее лечение», — добавила нутрициолог.