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Неврологи перечислили признаки приближающейся мигрени
Здоровье

Сегодня, 19:05

1 мин.

Неврологи перечислили признаки приближающейся мигрени

Мария Задорожная
Автор
У девушки болит голова
Фото fizkes, iStock
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В беседе с «СЭ» профессор, кандидат медицинских наук, врач-невролог Ринат Гимранов заявил, что иногда еще до появления головной боли организм начинает подавать сигналы, которые проявляются в виде различных нарушений, называемых аурой мигрени. К ним относятся головокружение и потеря равновесия, затруднения в речи и онемение или покалывание в конечностях, например, в руке.

«Каждый симптом обычно постепенно нарастает в течение нескольких минут и может длиться до часа. Онемение и покалывание часто начинаются в одной руке, поднимаются по ней, затем переходят на лицо, губы и язык», — сказал эксперт.

Наиболее распространенные симптомы ауры также связаны с нарушением зрения. Это может проявляться в виде помутнения или потемнения в глазах, ярких пятен и световых вспышек, которые не исчезают даже при зажмуривании.

Однако врач-невролог Александра Толстенева отметила, что не каждая мигрень сопровождается аурой. По ее словам, иногда за аурой может следовать не мигрень, а слабая головная боль.

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