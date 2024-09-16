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Невролог рассказала, какие методы помогут справиться с мигренью
Здоровье

Сегодня, 18:10

1 мин.

Невролог рассказала, какие методы помогут справиться с мигренью

Мария Задорожная
Автор
Девушка с головной болью лежит на диване
Фото fizkes/istockphoto.com
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Врач-невролог Елена Баранова в беседе с «Комсомольской правдой» заявила, что профилактическое лечение поможет снизить частоту приступов мигрени.

По ее словам, лечить состояние можно с помощью обезболивающих или специальных лекарств, которые принимаются курсом.

«Так можно снизить число дней с головной болью. Например, с 25 дней с мигренями в месяц — до 5 дней. Снижается и тяжесть приступов. На сегодня в России зарегистрированы два из четырех существующих препаратов для профилактики мигрени на основе моноклональных антител. Это молекулы, блокирующие процесс запуска болевого приступа», — объяснила эксперт.

Кроме того, могут помочь и нелекарственные методы лечения. Например, транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), лечебная физкультура, ботулинотерапия, некоторые методы физиотерапии, рефлексотерапия и гипербарическая оксигенация — насыщение организма кислородом под давлением.


Если человек страдает частыми головными болями, доктор посоветовала обратиться к цефалгологу — это невролог, который занимается диагностикой и лечением головных болей.

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