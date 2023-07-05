Невролог рассказала, как улучшить память и когнитивные способности

Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что память и когнитивные способности человека зависят от кровоснабжения мозга. Поэтому важно следить за состоянием сосудов и заниматься профилактикой атеросклероза. Об этом 5 июля сообщили на портале «Новосибирск онлайн».

Помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, по словам невролога, поможет отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и особая диета, называемая средиземноморской. Она включает много овощей и зелени, цельнозерновые продукты, диетическое мясо и рыбу, оливковое масло. «Рекомендуется потреблять полиненасыщенные жирные кислоты, снизить количество животных жиров в рационе, заниматься физкультурой», — пояснила специалист.

Эксперт «СЭ», диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал, что бояться слова «диета» в этом случае не стоит. «Средиземноморская диета — это, прежде всего, особый стиль питания. В ней не предусмотрен чрезмерный контроль и ограничение калорийности, то есть подсчет калорий. Достаточно ввести в рацион правильные, полезные продукты, такие как рыба, морепродукты, зерновые, овощи, зелень, орехи, семена, натуральные масла, и убрать продукты, подверженные глубокой переработке», — пояснил Артем Тужиков.

Ранее британские ученые доказали пользу средиземноморской диеты для профилактики деменции. Об этом мы рассказывали 17 марта.