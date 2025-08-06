Стиль жизни
Невролог рассказал, когда головная боль грозит инсультом
6 августа

Невролог рассказал, когда головная боль грозит инсультом

Мария Задорожная
У девушки болит голова
Фото South_agency, iStock

В беседе с Pravda.Ru доктор медицинских наук, невролог Ян Власов рассказал, какая головная боль грозит инсультом. По его словам, головные боли, сопровождающиеся ощущением давления и сдавливания головы, могут стать причиной острого нарушения мозгового кровообращения.

Боль может проявляться как давление в висках и области лба, а также распространяться по всей голове. Обычно такие боли возникают при стрессе или психоэмоциональном перенапряжении.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях такие состояния могут перейти в хроническую форму и иметь более серьезные последствия.

«Хронические головные боли могут давать хронические сосудистые спазмы. Это может привести к инсульту и прочим вещам», — предупредил невролог.

В конце разговора Власов призвал не заниматься самолечением и обратиться за назначением лекарственных препаратов к врачу.

