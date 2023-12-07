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Невролог перечислила вредные для мозга привычки
Здоровье

Сегодня, 06:30

1 мин.

Невролог перечислила вредные для мозга привычки

Мария Маковей
Автор
Девушка устала за работой.
Фото PeopleImages/istockphoto.com
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Наш мозг — это главный орган, обеспечивающий жизнедеятельность человека. Именно он посылает сигналы в нужные части тела. Однако некоторые ежедневные привычки негативно сказываются на его работе. Об этом изданию «Аргументы и факты» сообщила врач-невролог Наталья Тараненко.

По ее словам, недостаток сна отрицательно сказывается на когнитивных функциях: концентрации, памяти, умственной ясности. Постоянный недосып снижает способность мозга обрабатывать поступающую информацию и принимать решения.

«Малоподвижный образ жизни сокращает нейропластичность мозга, что приводит к ухудшению памяти и умственных способностей. Нерациональное питание, богатое простыми углеводами, насыщенными жирами или обедненное жирными кислотами омега-3, способствует возникновению недостатка питательных веществ и, соответственно, проблем со здоровьем», — говорит врач.

Также в список вредных привычек входит постоянный стресс и курение. Никотин в сигаретах приводит к сужению сосудов и резкому сокращению поступления кислорода в мозг — а это прямая дорожка к инсульту или болезням Альцгеймера и Паркинсона.

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