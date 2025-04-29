Невролог перечислил три привычки, которые приводят к слабоумию

Невролог Байбин Чен в интервью изданию El Espanol заявил, что некоторые привычки могут способствовать развитию слабоумия.

Во-первых, это избыточное потребление сахара и сладких напитков. По словам врача, эта привычка играет значительную роль в увеличении вероятности появления слабоумия. Увлечение сахаром не только способствует ухудшению когнитивных функций, но и ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Во-вторых, громкое прослушивание музыки в наушниках. По мнению доктора, эта привычка может негативно сказаться на состоянии мозга и способствовать возникновению проблем с памятью.

Еще одним критически важным моментом, по словам Чена, является качество сна. Он подчеркивает, что недосып может привести не только к сердечным заболеваниям, но и значительно повысить риск развития болезни Альцгеймера. Невролог подчеркнул, что недостаток сна отрицательно влияет на структуру мозга, независимо от наличия каких-либо биомаркеров, указывающих на риск слабоумия.