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Невролог объяснила, что делать при панической атаке
Здоровье

18 июня 2025, 20:25

1 мин.

Невролог объяснила, что делать при панической атаке

Мария Задорожная
Автор
У мужчины паническая атака
Фото bymuratdeniz, iStock

В беседе с РИАМО врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что паническая атака не представляет угрозы для жизни. Однако важно знать, что нужно делать при появлении этого неприятного и пугающего состояния.

По ее словам, во время приступа важно понять, что он скоро пройдет. Также стоит сосредоточиться на дыхании — делать медленные и глубокие вдохи и выдохи.

Кроме дыхательных техник врач советует прибегнуть к сенсорной концентрации, то есть обратить внимание на чувства. Например, перечислить пять предметов перед глазами и четыре вещи, которые можно потрогать.

«Если паническая атака случилась у близкого человека, следует сохранять спокойствие и оставаться рядом с ним, говорить спокойно и уверенно, вместе размеренно подышать», — подытожила невролог.

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