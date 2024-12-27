Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Невролог объяснила, чем опасны мигающие гирлянды
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Невролог объяснила, чем опасны мигающие гирлянды

Мария Задорожная
Автор
Новогодние гирлянды
Фото onurdongel, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Известиями» заявила, что мигание елочной гирлянды может спровоцировать приступ эпилепсии или мигрени.

По ее словам, эпилепсия — очень распространенное неврологическое заболевание. У людей с таким диагнозом фиксируется избыточная активность нервных клеток головного мозга.

«Из-за чрезмерной активности мышцы получают хаотичные сигналы. В результате может наступить эпилептический приступ — возникают эпизоды непроизвольных мышечных сокращений или застываний, характерна также потеря сознания», — говорит эксперт.

Врач подчеркнула, что триггеры (громкие звуки, ритмы музыки, специфические цветовые комбинации и мерцание ярких огней) могут спровоцировать приступ даже у людей, которые никогда не сталкивались с ним. Демьяновская добавила, что вызванная ярким миганием мигрень может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Чтобы обезопасить себя и близких от неожиданных проблем со здоровьем перед Новым годом, невролог рекомендует покупать только сертифицированные гирлянды, где используются качественные светодиоды, откалиброванные по яркости и цвету.

Также лучше выбирать гирлянды с теплым желтым светом и ставить их в режим статичного освещения, добавила медик.

Как выбрать гирлянду на&nbsp;Новый год. Эксперты объяснили, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за смерти экс-премьера страны
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Медведев призвал к политическому наказанию Европы
В Москве ликвидировали готовивших теракт в отделе полиции членов исламистской ячейки
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
25 дек 17:10
Терапевт и профессиональная спортсменка объяснили, как одеваться на зимнюю пробежку
25 дек 15:45
Врач Мясников рассказал, чем может быть опасна шестидневная рабочая неделя
24 дек 20:05
Психолог и тренер объяснили, почему появляются проблемы с шеей
22 дек 19:30
Дерматолог объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой
22 дек 16:25
Пластический хирург заявил, что массаж лица провоцирует старение