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Невролог объяснил, почему зимой чаще болит голова
Здоровье

Сегодня, 15:25

1 мин.

Невролог объяснил, почему зимой чаще болит голова

Мария Маковей
Автор
У девушки болит голова.
Фото izusek/istockphoto.com
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Врач- невролог Игорь Мацокин в разговоре с аif.ru предположил, что причина появления зимой частых головных болей связана с терморегуляцией сосудов или раздражением ветвей троичного нерва. Эти процессы, по его словам, провоцируются холодом.

При появлении первых симптомов головной боли невролог советует переместиться в теплое помещение и выпить теплый напиток. Если боль не проходит, принять противовоспалительный или обезболивающий препарат.

При частых головных болях доктор рекомендует обратиться за медицинской помощью.

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