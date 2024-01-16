Невролог объяснил, почему зимой чаще болит голова
Врач- невролог Игорь Мацокин в разговоре с аif.ru предположил, что причина появления зимой частых головных болей связана с терморегуляцией сосудов или раздражением ветвей троичного нерва. Эти процессы, по его словам, провоцируются холодом.
При появлении первых симптомов головной боли невролог советует переместиться в теплое помещение и выпить теплый напиток. Если боль не проходит, принять противовоспалительный или обезболивающий препарат.
При частых головных болях доктор рекомендует обратиться за медицинской помощью.
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