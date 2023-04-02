Невролог назвала травмы головы, при которых следует обращаться к врачу
Врач-невролог Александра Толстенева рассказала «СЭ», при каких травмах головы следует обращаться к врачу. По словам специалиста, все черепно-мозговые травмы можно разделить на несколько видов. Самая легкая из них, характеризующаяся временными нарушениями, это сотрясение головного мозга. Ушиб головного мозга может быть как легким, так и средним, и даже тяжелым — это уже кровоизлияние, которое в зависимости от степени тяжести может потребовать нейрохирургического вмешательства.
Самое опасное состояние — сдавление головного мозга вследствие гематомы, отека или костных отломков. Оно требует экстренной госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии и обязательного нейрохирургического вмешательства. «Если после травмы есть один или несколько из следующих симптомов — потеря ориентации, памяти, сознания, рвота — необходимо как можно быстрее обратиться к врачу», — резюмировала Александра Толстенева.
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