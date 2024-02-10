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Невролог назвала группу людей, которые больше всего подвержены головным болям
Здоровье

10 февраля, 14:30

1 мин.

Невролог назвала группу людей, которые больше всего подвержены головным болям

Мария Маковей
Автор
Девушка с головной болью лежит на диване
Фото fizkes/istockphoto.com
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Врач невролог, доцент, доктор медицинских наук Светлана Сергеева утверждает, что головные боли делятся на первичные и вторичные. Первые — это самостоятельное заболевание, а вторые — проявление другой болезни: сосудистых нарушений, инфекций, травм и опухоли.

По словам врача, более 95% всех головных болей приходится на первичные. При этом самая распространенная проблема — головная боль напряжения, пишет «Комсомольская правда». Такие боли возникают из-за нервного стресса или длительного пребывания тела в одном положении.

Невролог считает, что головная боль напряжения возникает чаще всего у очень ответственных людей, которые не умеют расслабляться.

«Старое название головной боли напряжения — «шапочка неврастеника». Эта сдавливающая, зачастую симметричная головная боль, как правило, сопряжена с определенным психотипом. Он известен как «синдром менеджера» или «эффективного работника». Когда человек очень ответственный, добросовестно подходит к выполнению работы или другого дела и вдруг с чем-то не справляется, то начинает переживать. Появляются различные вегетативные изменения, усиливается сердцебиение, может повышаться давление. Увеличивается уровень тревожности, нарушается сон», — объяснила доктор.

По словам Сергеевой, если приступы головной боли напряжения случаются чаще 15 раз в месяц, то у человека есть шансы справиться с недугом самостоятельно. Достаточно изменить образ жизни и найти способы релаксации. Если проблема встречается чаще, лучше обратиться к профильному специалисту.

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