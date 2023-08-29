Невролог назвала болезни, которые провоцирует работа по ночам

29 августа врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказала, что работа по ночам может привести к эндокринным заболеваниям (например, сахарному диабету), сердечно-сосудистым патологиям и даже бесплодию. Причина тому — сдвиг времени выработки кортизола (регулирует обмен веществ, отвечает за выработку и расход энергии, активирует все доступные резервы в случае напряженных ситуаций) и нарушение синтеза мелатонина (помогает организму засыпать, восстанавливаться и справляться с пережитыми за день стрессами).

Как пояснила Екатерина Демьяновская, в светлое время суток мелатонин вырабатывается плохо и мало эффективен. Поэтому ночной сон тяжело заменить дневным. «Как итог, человек в целом перестает нормально отдыхать, а это может приводить к снижению концентрации внимания, нервному перенапряжению, психологическим проблемам и выгоранию на работе. Становится сложно заниматься спортом, увлечения доставляют мало радости. Появляется чувство хронической усталости, апатия, а в некоторых случаях жизнь и вовсе «теряет краски» — это уже один из признаков депрессивного расстройства», — резюмировала эксперт.

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