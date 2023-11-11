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Сегодня, 12:00

Невролог назвал способ борьбы с зимней усталостью

Мария Маковей
Автор
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Девушка устала и прилегла на диван
Фото fizkes/istockphoto.com

Зимой время светового дня значительно сокращается, что влияет на психологическое и иногда физическое здоровье человека. Повышенная утомляемость и «хроническая» усталость по пятам следуют за некоторыми людьми. В беседе с РИАМО врач-невролог Роман Кудрявцев назвал способ борьбы с зимней усталостью.

По его словам, побороть усталость поможет физическая активность. На регулярной основе она нормализует общее состояние человека, за счет чего улучшается его настроение.

«Рекомендую обратить внимание на плавание и лечебную физкультуру для опорно-двигательного аппарата. Посещение бассейна 2 раза в неделю и 15-30 минут занятий лечебной физкультурой ежедневно позволят пережить осень в хорошем настроении, полными сил и энергии», — объясняет эксперт.

Кроме того, врач советует уделять внимание здоровому сну. За два часа до него исключить чай, кофе и алкоголь. Также необходимо отказаться от курения и поздних ужинов. Однако голодным ложиться спать невролог не рекомендует.

«Постарайтесь готовиться ко сну и укладываться спать в одно и то же время независимо от дня недели и даты на календаре. Та же рекомендация относится и ко времени пробуждения», — добавил Кудрявцев.


Ранее мы рассказывали, как добиться здорового сна.

Советы и рекомендации
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