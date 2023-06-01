Невролог Мирошник рассказала, как поднимать тяжести, чтобы не заработать грыжу

Врач-невролог Елена Мирошник заявила, что нельзя поднимать тяжести с прямой или изогнутой спиной.

«Подъем тяжестей с пола должен производиться в полуприседе, то есть упор должен происходить на ноги. Стабильно должны стоять стопы на полу, упор идет на голеностоп, частично на бедра. И при этом, конечно, спина, поясничный отдел не должен быть выгнутым. Ни вперед, ни назад», — приводит «Life.ru» слова Мирошник.

Как отмечает врач, при подъеме тяжестей также могут травмироваться связки.