Невролог Длин перечислил продукты, которые усилят эффект тренировок

Невролог, мануальный терапевт Сергей Длин рассказал, что быстро достичь видимых результатов на занятиях фитнесом можно, если подключить к процессу правильное питание.

Как отмечает специалист, стоит отказаться от фастфуда, лапши, полуфабрикатов, выпечки из белой муки, сладостей, соусов. Также нельзя злоупотреблять жареными блюдами и копченостями. Вместо этого, по словам Длина, в рацион лучше включить мясо, особенно полезны нежирная говядина, куриная грудка или индейка.

«Следующий пункт — это красная рыба, например филе семги или форели. Она, во-первых, содержит много белка, не меньше, чем говядина. И конечно же, содержит огромное количество омега-3 кислот, так нужных нашему сердцу и сосудам», — приводит «Life.ru» слова невролога.

Кроме того, эксперт рекомендует употреблять белокочанную, брюссельскую, цветную капусту, брокколи и не забывать про фрукты (яблоки, цитрусовые, груши).