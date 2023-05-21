Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 22:30

Невролог дал рекомендации, которые помогут развить память и интеллект

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кубик Рубика в руках.
Фото Freepik/kamranaydinov

На сайте издания «Кубанские новости» привели рекомендации врача-невролога Игоря Сергеева, которые помогут развить интеллект и улучшить память в любом возрасте. Главную причину проблем с памятью специалист видит в обилии технологий, которые позволяют не запоминать номера телефонов и множество другой информации, которая прежде тренировала мозг.

Для регулярных тренировок памяти, внимания и наблюдательности Игорь Сергеев порекомендовал упражнения, которые называют нейробикой. Например, в течение определенного времени привычные вещи (ешьте, пишите, причесывайтесь, рисуйте) выполняйте левой рукой вместо правой (для левши — наоборот) или прогуляйтесь по квартире с закрытыми глазами, при этом берите в руки предметы и угадывайте, что это. Хорошо развивает память и мышление чтение вслух, особенно по ролям в компании друзей. Используйте упражнение, которое активирует зоны, отвечающие за логическое мышление и счет: шагая на месте, поднимайте высоко колени и касайтесь локтя. Попробуйте ускориться, если привыкли к размеренной жизни, или замедлиться, если постоянно куда-то спешите. Все эти простые хитрости, по словам невролога, помогут «реанимировать» ваш мозг.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые приводят к старению мозга.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог Крутских назвала полезные привычки, которые избавят от усталости

Врач Карасева рассказала, как правильно делать массаж сухой щеткой
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости