Психолог назвал причины потери обоняния

Психолог Илья Слободчиков в разговоре с АиФ отметил, что во время пандемии коронавирусной инфекции люди столкнулись с серьезными эмоциональными проблемами из-за потери обоняния.

Однако COVID-19 — это не единственное заболевание, которое приводит к проблемам с обонянием. Такие расстройства, как аносмия (человек вообще не чувствует запахов) и гипосмия (хуже ощущает запахи), возможны при ОРВИ, аллергическом рините, травмах носа и черепа, длительном курении и приеме некоторых лекарств.

Слободчиков предупредил, что снижение обоняния — один из первых симптомов болезни Паркинсона и деменции. По его словам, с возрастом люди хуже различают запахи.