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Названы прививки, которые нужно сделать первокласснику
Здоровье

24 августа 2025, 19:45

1 мин.

Названы прививки, которые нужно сделать первокласснику

Мария Задорожная
Автор
Ребенку ставят прививку
Фото SeventyFour, iStock

В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки требуется сделать ребенку перед поступлением в первый класс, сообщает РИА Новости.

АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) — минимум четыре вакцинации; гепатит В — три вакцинации; кори, паротита, краснухи (КПК) — две вакцинации; полиомиелит — шесть вакцинаций. Не забывайте также об ежегодной прививке от гриппа.

Важно соблюдать все сроки вакцинации. Если в классе большинство детей привиты, то формируется коллективный иммунитет, подчеркнули в ведомстве.

Школьникам также рекомендуют сделать ряд прививок, которые не входят в национальный календарь: против менингококковой инфекции, против ветряной оспы и против гепатита А.

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