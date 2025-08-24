Названы прививки, которые нужно сделать первокласснику
В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки требуется сделать ребенку перед поступлением в первый класс, сообщает РИА Новости.
АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) — минимум четыре вакцинации; гепатит В — три вакцинации; кори, паротита, краснухи (КПК) — две вакцинации; полиомиелит — шесть вакцинаций. Не забывайте также об ежегодной прививке от гриппа.
Важно соблюдать все сроки вакцинации. Если в классе большинство детей привиты, то формируется коллективный иммунитет, подчеркнули в ведомстве.
Школьникам также рекомендуют сделать ряд прививок, которые не входят в национальный календарь: против менингококковой инфекции, против ветряной оспы и против гепатита А.
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