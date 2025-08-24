Названы прививки, которые нужно сделать первокласснику

В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки требуется сделать ребенку перед поступлением в первый класс, сообщает РИА Новости.

АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) — минимум четыре вакцинации; гепатит В — три вакцинации; кори, паротита, краснухи (КПК) — две вакцинации; полиомиелит — шесть вакцинаций. Не забывайте также об ежегодной прививке от гриппа.

Важно соблюдать все сроки вакцинации. Если в классе большинство детей привиты, то формируется коллективный иммунитет, подчеркнули в ведомстве.

Школьникам также рекомендуют сделать ряд прививок, которые не входят в национальный календарь: против менингококковой инфекции, против ветряной оспы и против гепатита А.