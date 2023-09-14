Названы причины осенней сонливости

Врач-эндокринолог Светлана Шокур объяснила, почему осенью люди страдают от сонливости и плохого настроения. По словам специалиста, это происходит из-за дефицита витаминов и высокого уровня мелатонина в крови.

«Запастись витаминами на год вперед невозможно, так как они попадают в организм, выполняют свою функцию и распадаются. С наступлением дождливой погоды чаще всего возникает дефицит витамина D из-за нехватки солнечного света для его выработки», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Специалист рекомендует принимать магний, чтобы поддержать нервную систему и предотвратить судороги, а также стоит добавить в свой рацион питания продукты с богатым содержанием витаминов С и Е.

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