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Сегодня, 02:30

Названы первые признаки инсульта, требующие немедленной госпитализации

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Невролог Артем Толмачев рассказал о первых признаках инсульта, которые требуют срочной госпитализации.

«Для выявления инсульта хорошо подходит система УДАР: У — улыбка (искривление улыбки или лица с одной стороны), Д — движение (слабость в руке и/или ноге с одной стороны), А — артикуляция (нарушена речь), Р — решение (вызвать скорую помощь). Важно понимать, что инсульт самостоятельно не пройдет, поэтому крайне важно сразу же вызывать медиков», — пояснил врач.

По словам Толмачева, чаще всего инсульту подвержены люди, страдающие артериальной гипертензией, заболеваниями сердца, сахарным диабетом, дислипопротеинемией. Кроме того, факторами риска служат злоупотребление алкоголем и курение, а также неправильное питание, регулярный стресс и низкий уровень физической активности.

Для того, чтобы не допустить инсульт, нужно следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и состоянием сосудов шеи, также следует отказаться от вредных привычек и добавить умеренные физические нагрузки.

Источник: https://life.ru/p/1587310
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