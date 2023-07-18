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Сегодня, 18:00

Названы неочевидные симптомы сифилиса

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Сыпь на теле.
Фото Freepik/freepik

Медицинский директор отделения неотложной помощи компании Life Savers доктор Фойе Икьяатор назвал неочевидные признаки сифилиса. Среди них выпадение волос, симптомы гриппа, воспаление лимфатических узлов, сыпь и язвочки. Об этом 18 июля сообщили на сайте издания «Газета.Ру». Сифилис — хроническое заболевание, при котором поражаются все органы и системы, начиная с кожных покровов и слизистых оболочек и заканчивая внутренними органами, суставами, костями, нервной и сердечно-сосудистой системой (в зависимости от стадии заболевания).

Врач-гинеколог Мария Филатова рассказала СЭ, что к типичным проявлениям половых инфекций, в том числе сифилиса, относятся гнойные выделения из половых путей с неприятным запахом, жжение в конце мочеиспускания, сыпь и язвы на половых органах, увеличение паховых лимфоузлов. «Однако до 70 процентов случаев заболевание может иметь скрытую или стертую форму: заболевшего может или ничего не беспокоить, или на первый план жалоб выходят те, которые не принято связывать с половыми инфекциями. Диагностика данных заболеваний проводится при помощи анализа крови», — резюмировала врач.

Ранее, 9 апреля, Мария Филатова развеяла мифы о заболеваниях, передающихся половым путем.

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