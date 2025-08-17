Названы места и способы заражения лихорадкой чикунгунья

Лихорадку чикунгунья можно подхватить при укусе желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров. Эти насекомые опасны и встречаются в странах Южной Америки, Азии и Африки, сообщает Telegram-канал «Объясняем.РФ».

В этом году зафиксировано наибольшее число случаев в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавняя вспышка болезни была зафиксирована и в Китае. Инкубационный период составляет 4-8 дней: первые признаки включают высокую температуру, выраженную боль в суставах и мышцах, тошноту и сыпь. Особенно тяжелее болезнь переносится младенцами и пожилыми людьми.

В публикации подчеркнули, что чикунгунья не передается воздушно-капельным путем, но возможно заражение при контакте с кровью заболевшего. Рекомендовано использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на двери и окна, а также надевать закрытую одежду в местах с высоким риском заражения. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.