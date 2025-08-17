Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Названы места и способы заражения лихорадкой чикунгунья
Здоровье

17 августа, 12:05

1 мин.

Названы места и способы заражения лихорадкой чикунгунья

Мария Задорожная
Автор
Комар на коже
Фото Pawich Sattalerd, iStock

Лихорадку чикунгунья можно подхватить при укусе желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров. Эти насекомые опасны и встречаются в странах Южной Америки, Азии и Африки, сообщает Telegram-канал «Объясняем.РФ».

В этом году зафиксировано наибольшее число случаев в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавняя вспышка болезни была зафиксирована и в Китае. Инкубационный период составляет 4-8 дней: первые признаки включают высокую температуру, выраженную боль в суставах и мышцах, тошноту и сыпь. Особенно тяжелее болезнь переносится младенцами и пожилыми людьми.

В публикации подчеркнули, что чикунгунья не передается воздушно-капельным путем, но возможно заражение при контакте с кровью заболевшего. Рекомендовано использовать репелленты, устанавливать противомоскитные сетки на двери и окна, а также надевать закрытую одежду в местах с высоким риском заражения. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.

О&nbsp;рисках завоза лихорадки чикунгунья.В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Читайте далее
Психотерапевт объяснила, почему в конце лета появляется усталость и раздражительность

  • Djibits

    Какой ужас

    18.08.2025

    • Следующий материал
    Психотерапевт объяснила, почему в конце лета появляется усталость и раздражительность

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    21 ноя 19:10
    В России начнут применять вакцину от рака
    21 ноя 17:45
    Педиатр назвала главные признаки дефицита витамина С у детей
    20 ноя 23:05
    Врачи объяснили, почему парфюм и вейпы смертельно опасны для питомцев
    20 ноя 21:45
    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных препаратов
    20 ноя 21:10
    Отоларинголог рассказал, как не стоит лечить насморк у детей