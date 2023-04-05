Названа причина, почему офисные сотрудники могут вести себя неэтично

Ординатор-онколог, автор блога «Записки врача» в ТГ-канале рассказал, что повысить вероятность того, что сотрудники будут откладывать дела на потом и вести себя неэтично, может недостаток сна. «Одно исследование показало, что через несколько дней после того, как менеджеры стали хуже спать, их подчиненные чаще сообщали о случаях жестокого обращения со стороны руководителя», — написал медик.

Результаты другого исследования, приведенного автором канала, показали, что сон важен для эффективной работы. «В дни с хорошим сном по сравнению с плохим сотрудники лучше справляются со своими основными рабочими задачами, более вовлечены в работу и с большей вероятностью поддерживают коллег», — подытожил ординатор-онколог.

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