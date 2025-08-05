Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Нарколог рассказал, что будет, если выпивать бокал вина каждый день
Здоровье

5 августа, 20:00

1 мин.

Нарколог рассказал, что будет, если выпивать бокал вина каждый день

Мария Задорожная
Автор
Бокалы с шампанским
Фото Albina Kosenko, iStock

Желание ежедневно наслаждаться бокалом вина или шампанского называется бытовым пьянством и часто может перерастать в алкоголизм. Об этом рассказал психиатр и нарколог Владимир Каторгин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, если каждый вечер выпивать бокал-другой вина или шампанского, это можно квалифицировать как бытовое пьянство. Это впоследствии станет алкоголизмом первой, второй или третьей стадии. Все зависит от множества факторов: возраста, пола, регулярности употребления и крепости напитков.

Обычно за выпитым бокалом следует второй, и толерантность начинает постепенно нарастать. Затем наступает момент, когда количество выпиваемого увеличивается до бутылки за вечер, а со временем случается переход на крепкие алкогольные напитки — так и развивается алкоголизм.

«СЭ» предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью!

Как бросить пить?Как избавиться от алкогольной зависимости? 8 советов от эксперта
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Читайте далее
Врач рассказала, как защититься от болезни Лайма

  • С детства за Уралмаш!

    По ходу, Задорожную никто не читает, и она решила постить всякую дичь только ради того, чтобы сюда хоть кто-то заходил)))

    06.08.2025

  • Илья858

    Заголовок не соответствует тексту. Что будет, если выпивать бокал вина каждый день, так не стало понятным. Также не очень понятно, зачем спрашивать про ежедневный бокал вина у нарколога. Вы бы ещё беременность с патологоанатомом обсудили. Тупой текст ни о чём.

    06.08.2025

  • Friendship07

    что-то в Италии, Греции и Испании не наблюдается повального пьянства..

    05.08.2025

  • Dron65

    пенсионеры разные, полно обеспеченных

    05.08.2025

  • Спринт

    .. если каждый день пить по бокалу вина .. то очень скоро денег на таблетки не будет хватать .. (народная мудрость клиентов ЛТП)

    05.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Ну, как же, ведь всем интересна жизнь тех, кто позволяет себе пить ежедневно!!! А вот я бросил пить, выйдя на пенсию и уйдя со службы!!!

    05.08.2025

  • Knockouter

    Причем здесь это?? Речь не о финансах, а о пагубном влиянии!!!

    05.08.2025

  • Knockouter

    Нет опаснее наркотика, чем алкоголь

    05.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Это смотря кто пьёт. Пенсионеру его пенсии хватит едва ли на бокал кваса в день!

    05.08.2025

    • Следующий материал
    Врач рассказала, как защититься от болезни Лайма

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    20:55
    Врач рассказала, можно ли лечить пневмонию дома
    11 ноя 20:45
    Ученые предупредили о распространении в мире вируса, сопоставимого с COVID-19
    10 ноя 18:00
    Врач объяснил, почему каждый должен знать свою группу крови
    9 ноя 15:30
    Эксперты рассказали, какие болезни могут спровоцировать некачественные духи
    9 ноя 12:25
    Психиатр дала рекомендации, как пережить осеннюю хандру