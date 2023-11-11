Нарколог призвал запретить продажу алкогольного мороженого

Сейчас в регионах нашей страны активно распространяется алкогольное мороженое. Яркие прилавки со сладостями очень привлекают взрослых. А тем временем в продукте содержится до 6% алкоголя. Чем опасно такое мороженое и почему его стоит снять с продажи, «ФедералПресс» рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Мороженое, которое содержит до 6% алкоголя, нужно запретить детям однозначно. Ведь они не понимают, что это. И соответственно, чем раньше они начнут употреблять спиртное, пусть даже таким способом, тем больше риски появления проблем в обучении, в восприятии и возникновения зависимости», — объясняет эксперт.

По его словам, алкогольная сладость в первую очередь опасна для людей с зависимостью от спиртного. Человек в завязке может употребить продукт и его тяга к алкоголю снова обострится — он просто уйдет в запой.

Ранее эксперты «СЭ» рассказали, для кого особенно опасно обычное мороженое.