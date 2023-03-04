Нарколог объяснила, почему нельзя резко бросать пить

Психиатр-нарколог клиники «Гармония» Татьяна Карпова рассказала «СЭ», что желание бросить пить похвально, но сам процесс не должен происходить резко. В противном случае это может негативно сказаться на здоровье. «В результате длительного употребления алкоголь встраивается в обменные процессы. Организм уже не может полноценно функционировать без спиртного. Поэтому после резкого отказа человек начинает чувствовать себя плохо», — пояснила специалист. По ее словам, могут возникнуть тяжелые осложнения нервной системы, желудочно-кишечного тракта и психики, а иногда и алкогольный делирий, проще говоря — «белочка».

В числе последствий резкого отказа от алкоголя нарколог отметила слабость, повышенную температуру тела, бессонницу, пониженный аппетит, раздражительность, а также обострение имеющихся хронических заболеваний. «Выходить из запойного состояния необходимо постепенно. Не стоит надеяться на собственную силу воли. Лучший вариант — обратиться к врачу-наркологу и совместно решить проблему», — резюмировала Татьяна Карпова.

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