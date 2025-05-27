Стиль жизни
На Шри-Ланке зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья
Здоровье

27 мая, 16:15

1 мин.

На Шри-Ланке зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья

Мария Задорожная
Автор
Пляжи Шри-Ланки
Фото OscarEspinosa, iStock

Как сообщается в Telegram-канале Посольства РФ на Шри-Ланке, на острове зафиксирован сильнейший всплеск лихорадки чикунгунья. Это самая активная вспышка смертельного вируса за последние 20 лет.

По данным источника, заболевание передается зараженными комарами, которые летают в дневное время. Симптомы лихорадки проявляются через 2-12 дней после укуса. Инфицированные отмечают сильную боль в суставах, повышение температуры и сыпь.

Посольство РФ на Шри-Ланке рекомендует российским туристам устанавливать защитные сетки, использовать репелленты и носить закрытую одежду, чтобы защититься от укусов комаров.

Таиланд: гайд по&nbsp;поездке в&nbsp;страну&nbsp;&mdash; что нужно знать, советы.Что нужно знать перед поездкой в Таиланд: советы организатора путешествий

