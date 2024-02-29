Врач рассказал, как не заразиться мышиной лихорадкой

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров в эксклюзивном разговоре с «СЭ» подчеркнул, что грызуны — это переносчики смертельно опасного заболевания.

Так весной мыши и крысы бегут в дома и дачные секторы для поиска пищи и становятся источниками мышиной лихорадки, которая поражает почки. По словам эксперта, эта природно-очаговая инфекция передается воздушно-капельным путем (вместе с пылью) и часто имеет тяжелое клиническое течение с летальным исходом.

«Заражение вирусом может произойти в начале дачного сезона при уборке дома или во время сухой уборки помещений, где обитает множество грызунов, во время сельскохозяйственных работ или при уборке сараев, гаражей», — объяснил медик.

Так у заболевшего резко поднимается температура до 38-40 градусов, появляются головные боли, возникает озноб, тошнота и ломота во всем теле. Кроме того, некоторые пациенты отмечали «мушки» или туман в глазах.

«Чтобы защититься от вируса, следует соблюдать меры защиты: проводить влажную уборку, а не сухую, работать в маске или респираторе, а также обрабатывать посуду после уборки, мыть руки и всеми способами защищать свое жилище от грызунов. А при появлении вышеперечисленных симптомов обязательно обратиться к врачу, самолечение в этом случае просто опасно для жизни», — заключил доктор.