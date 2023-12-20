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Мужские противозачаточные таблетки начали испытывать на людях
Здоровье

Сегодня, 20:15

0 мин.

Мужские противозачаточные таблетки начали испытывать на людях

Мужчина пьет таблетки в кровати
Фото Jelena Danilovic/istockptoto.com
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Мужские негормональные препараты YCT-529 начали тестировать на людях. Об этом сообщает The Times.

Таблетка блокирует образование спермотазоидов на определенное время. Исследования на мышах показали, что она эффективна на 99%.

На первой группе добровольцев будет оцениваться лишь безопасность препарата. В нее входят мужчины, прошедшие через процедуру вазэктомии.

Медицина
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