Мужские противозачаточные таблетки начали испытывать на людях
Мужские негормональные препараты YCT-529 начали тестировать на людях. Об этом сообщает The Times.
Таблетка блокирует образование спермотазоидов на определенное время. Исследования на мышах показали, что она эффективна на 99%.
На первой группе добровольцев будет оцениваться лишь безопасность препарата. В нее входят мужчины, прошедшие через процедуру вазэктомии.
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