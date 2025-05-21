Миру грозит новая пандемия из-за кошек

Вирус птичьего гриппа, который в последнее время широко распространяется среди кошек в Европе и США, может с высокой вероятностью перейти на человека. Это создаст риск серьезной эпидемии, сопоставимой с черной оспой. Об этом заявил Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в интервью «Известиям».

Он отметил, что в России следует заранее разработать прототип вакцины против штамма H5N1, чтобы в случае возникновения опасности можно было быстро развернуть массовое производство этого препарата.

«Нам нужен прототип этой вакцины. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку. Летальность там составляет 50-70 процентов, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — отметил Гинцбург.

Он также подчеркнул, что готовый прототип вакцины мог бы обеспечить страну необходимыми препаратами в течение трех-четырех недель, что помогло бы предотвратить массовую эпидемию. Однако в настоящий момент такие разработки в Центре Гамалеи не ведутся, и в стране нет единой государственной программы, направленной на создание перспективной вакцины.