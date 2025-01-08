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Микробиолог заявила, что бактерии кишечника могут провоцировать деменцию
Здоровье

Сегодня, 12:45

2 мин.

Микробиолог заявила, что бактерии кишечника могут провоцировать деменцию

Мария Задорожная
Автор
Макет кишечника в руках мужчины
Фото Elena Nechaeva, iStock
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Микробиолог, руководитель отдела микробиологии Софья Цветикова заявила «Газете.Ru», что бактерии способны влиять на состояние нервной системы через кишечник и защищать от развития болезни Альцгеймера. По ее словам, нервная система и кишечник работают вместе через сложную систему связей.

«Существует такое понятие, как «ось кишечник-мозг». Это комплексная система двустороннего взаимодействия между микробиотой кишечника и мозгом», — отметила эксперт.

Цветикова добавила, что болезнь Альцгеймера довольно распространенный вид деменции и может быть связан с воспалительными процессами в нервной системе.

«Среди факторов риска болезни Альцгеймера — возраст, ожирение, диабет второго типа, высокий уровень стресса и нарушения микрофлоры кишечника», — перечислила медик.

Доктор подчеркнула, что здоровая микробиота вырабатывает специальные вещества, защищающие нервную систему от воспаления, что помогает профилактике болезни Альцгеймера.

«Полезные бактерии кишечника — пробиотики — вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты: бутират, пропионат, ацетат. Эти кислоты могут уменьшать воспаление в нервной системе. Если же микробиота находится в дисбалансе, то таких веществ не хватает», — объяснила Софья.

Кроме того, врач добавила, что полезные бактерии кишечника поддерживаются с помощью питания.

«Пробиотики питаются клетчаткой, пищевыми волокнами. Чем больше в рационе разных видов клетчатки, тем сбалансированнее микробиота. Поэтому так важно в достаточном количестве есть разнообразные овощи, зелень, фрукты, цельнозерновые и бобовые продукты», — подытожила эксперт.

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