Названа первая дата выявления микоплазменной инфекции в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай микоплазменной инфекции в России зафиксировали еще в конце сентября, пишет MK.RU.

По ее словам, к середине ноября, когда о вирусе заговорил весь мир, в нашей стране он уже сошел на нет, ему просто «не дали распространиться».

Сейчас, как утверждает глава ведомства, встречаются лишь единичные случаи микоплазменной инфекции.

«Речи о массовом распространении нет. Жесткие меры не требуются», — говорит Попова.