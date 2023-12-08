Названа первая дата выявления микоплазменной инфекции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай микоплазменной инфекции в России зафиксировали еще в конце сентября, пишет MK.RU.
По ее словам, к середине ноября, когда о вирусе заговорил весь мир, в нашей стране он уже сошел на нет, ему просто «не дали распространиться».
Сейчас, как утверждает глава ведомства, встречаются лишь единичные случаи микоплазменной инфекции.
«Речи о массовом распространении нет. Жесткие меры не требуются», — говорит Попова.
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