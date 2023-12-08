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Микоплазменная инфекция: когда выявили в России, распространение вируса
Здоровье

Сегодня, 17:45

1 мин.

Названа первая дата выявления микоплазменной инфекции в России

Мария Маковей
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У больного ребенка высокая температура.
Фото BrianAJackson/istockphoto.com
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай микоплазменной инфекции в России зафиксировали еще в конце сентября, пишет MK.RU.

По ее словам, к середине ноября, когда о вирусе заговорил весь мир, в нашей стране он уже сошел на нет, ему просто «не дали распространиться».

Сейчас, как утверждает глава ведомства, встречаются лишь единичные случаи микоплазменной инфекции.

«Речи о массовом распространении нет. Жесткие меры не требуются», — говорит Попова.

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Медицина
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