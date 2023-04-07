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Сегодня, 22:30

Медик перечислил первые симптомы облысения

Алина Савинова
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Терапевт Андрей Рябков заявил, что причинами облысения у мужчин может быть генетика, гормональные изменения, некоторые аутоиммунные заболевания, неправильное питание.

«Мужское облысение (андрогенная алопеция) представляет собой один из наиболее распространенных типов облысения, возникающего после пубертатного возраста. Типичная клиническая картина включает прогрессирующее выпадение волос и уменьшение их длины на пораженных участках волосистой части головы», — приводит «Life.ru» слова Рябкова.

Как отмечает специалист, на потерю волос у мужчин также влияют высокий индекс массы тела, наличие инсулинорезистентности и вредные привычки, в частности употребление алкоголя.

По словам терапевта, в начале процесса облысения волос истончается, кожа головы становится более жирной. Затем появляются залысины, а на одежде, расческе и подушке остается все больше выпавших волос. Также медик рассказал, что облысение может привести к психоэмоциональному дискомфорту и дефекту социальной адаптации больного.

Источник: https://life.ru/p/1570768
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