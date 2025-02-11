Массажист рассказала, как заниматься суставной гимнастикой дома

Массажист и мастер телесных практик Екатерина Сидоренко в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как заниматься суставной гимнастикой дома. По ее словам, малая физическая активность и сидячий образ жизни приводят к проблемам с суставами. Боль в спине, шее и конечностях становится привычной для многих, а суставная гимнастика — это эффективный способ поддерживать здоровье суставов и улучшать общее самочувствие. Однако многие люди не знают, что можно начать заниматься гимнастикой дома.

«Суставная гимнастика включает в себя легкие упражнения, которые можно выполнять даже на диване. Начните с разминки: потяните руки и ноги, сделайте легкие вращения головой и плечами. Это подготовит ваши суставы к более активным движениям», — сказала эксперт.

После разминки следует перейти к основным упражнениям. Например, сидя на диване, можно выполнять круговые движения стопами и коленями. Для улучшения гибкости шеи полезно наклонять голову в стороны и вперед-назад.

«Если у вас есть гимнастический коврик, добавьте упражнения на растяжку: сидя на полу, тянитесь к ногам и выполняйте наклоны. Это не только поможет суставам, но и улучшит общее состояние мышц», — добавила специалист.

Также стоит помнить о регулярности занятий. Начать массажист советует с 10-15 минут в день, постепенно увеличивая время до 30 минут. Кроме того, необходимо следить за самочувствием и избегать резких движений, чтобы не травмироваться.



«Занятия суставной гимнастикой дома могут стать простым и эффективным способом поддержания здоровья. Не бойтесь начинать с малого — даже небольшие усилия принесут свои плоды. Постепенно вы сможете заметить улучшение подвижности и уменьшение болей в суставах. Главное — это регулярность и внимание к своему телу», — подытожила Сидоренко.