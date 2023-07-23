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Сегодня, 17:20

Мануальный терапевт назвала целительное упражнение от боли в спине

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Анна Егорова
ЗОЖ-блогер, фитнес-инструктор
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Девушка делает упражнение для спины.
Фото Freepik/yanalya

Мануальный терапевт Ирина Ли из Минздрава по Приморскому краю 23 июля на портале PrimaMedia назвала целительное упражнение от боли в спине. По ее словам, проблема возникает на фоне развивающегося остеохондроза и относится к признакам старения.

Чтобы снять боли в спине, необходимо разгрузить позвоночник. Для этого Ирина Ли порекомендовала лечь на ровную поверхность, под шею и поясницу положить валики и сделать в течение 10 минут растяжку, при этом обращая внимание на дыхание. «На вдохе диафрагма должна опускаться, поэтому грудная клетка расширяется. На выдохе она возвращается в исходное положение», — пояснила специалист.

Фитнес-тренер и автор личного блога о здоровом образе жизни Анна Егорова рассказала СЭ о том, почему так важно следить за здоровьем спины. «Позвоночник — это опора всего тела. Он связан со всеми важными органами нашего организма и обеспечивает двигательную функцию. Чтобы поддерживать здоровье позвоночника, важно соблюдать правильное положение его во время сна и при сидении, прорабатывать и развивать мышцы корсета спины, правильно растягивать и ухаживать, и тогда ваша спина точно будет в порядке», — заключила эксперт.

Ранее, 6 июля, мы рассказывали, как укрепить спину дома.

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