Маммолог развеяла два популярных мифа о бюстгальтерах

Распространенные убеждения о том, что косточки в бюстгальтере провоцируют развитие рака и что сон в белье поможет сохранить форму груди, не доказаны медициной. Об этом заявила онколог-маммолог Марина Щучко в беседе с «Газетой.ru».



«Научных доказательств вредного воздействия металла или пластика, из которого изготовлены косточки лифа, нет. Косточки просто не должны «рвать» ткань и впиваться в кожу. При правильно подобранном размере бюстгальтера вреда не будет», — отметила эксперт.



Доктор объяснила, что существуют таблицы размеров, по которым следует выбирать бюстгальтер. Правильно подобранное белье плотно прилегает к телу, не сдавливает грудь, плечи, область под грудью. При этом на спине и по бокам не образуются складки, а бретели не спадают с плеч и не впиваются в кожу. Кроме того, на спине бюстгальтер не должен подниматься вверх.



Также врач добавила, что форму груди улучшить сном в бюстгальтере невозможно. Все потому что форма молочных желез обусловлена генетическими и анатомическими особенностями, а также колебаниями веса, количеством родов и периодов лактации. Не стоит забывать и про неизбежные возрастные изменения.



«Ношение нижнего белья, каким бы оно ни было, никак не повлияет на форму груди. Следует также добавить, что ночью обязательно нужен покой телу, тем более от бюстгальтера. Его обязательно нужно снимать на ночь во избежание нарушения нормального оттока лимфы, что приводит к нарушению правильного кровоснабжения и обменных тканевых процессов молочной железы», — заключила Щучко.