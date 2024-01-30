Маммолог рассказала, кому нельзя ставить грудные импланты

Онколог-маммолог Елена Жуков в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что грудные импланты ставятся не только при увеличении груди, но и по медицинским показаниям. Например, когда нужно восстановить объем, утраченный при операции.

«Ставить импланты всем подряд нельзя. Имеют значение возраст, сопутствующие заболевания и другие факторы. Не рекомендуются импланты женщинам с тяжелыми формами сахарного диабета», — добавила эксперт.

Кроме того, женщинам, перенесшим онкологию, сначала рекомендуется закончить курс лечения.