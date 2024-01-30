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Маммолог рассказала, кому нельзя ставить грудные импланты
Здоровье

Сегодня, 19:25

1 мин.

Маммолог рассказала, кому нельзя ставить грудные импланты

Мария Маковей
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Женская грудь в зеркале.
Фото PonyWang/istockphoto.com
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Онколог-маммолог Елена Жуков в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что грудные импланты ставятся не только при увеличении груди, но и по медицинским показаниям. Например, когда нужно восстановить объем, утраченный при операции.

«Ставить импланты всем подряд нельзя. Имеют значение возраст, сопутствующие заболевания и другие факторы. Не рекомендуются импланты женщинам с тяжелыми формами сахарного диабета», — добавила эксперт.

Кроме того, женщинам, перенесшим онкологию, сначала рекомендуется закончить курс лечения.

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