Маммолог рассказала, кому нельзя ставить грудные импланты
Онколог-маммолог Елена Жуков в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что грудные импланты ставятся не только при увеличении груди, но и по медицинским показаниям. Например, когда нужно восстановить объем, утраченный при операции.
«Ставить импланты всем подряд нельзя. Имеют значение возраст, сопутствующие заболевания и другие факторы. Не рекомендуются импланты женщинам с тяжелыми формами сахарного диабета», — добавила эксперт.
Кроме того, женщинам, перенесшим онкологию, сначала рекомендуется закончить курс лечения.
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29 янв 14:00
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