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Люблино в Москве: карантин из-за бешенства — ограничения
Здоровье

Сегодня, 15:20

1 мин.

В московском районе Люблино ввели карантин из-за случаев бешенства

Мария Задорожная
Автор
Собаке ставят укол
Фото sestovic, iStock
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На территории московского района Люблино ввели карантин из-за выявления случаев бешенства. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Сообщается, что очаги инфекции зафиксировали 21 и 22 октября в квартире на улице Краснодарской. В итоге под карантин попал квартал, ограниченный Марьинским Парком, улицами Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецким бульваром и Аллеей кремлевских курсантов. Продлятся ограничения до 22 декабря.

Во время карантина на указанной территории нельзя будет проводить ярмарки и выставки с животными, восприимчивых к заболеванию, а также запрещено их перемещение и отлов для вывоза в зоопарки.

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