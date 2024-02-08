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Лихорадка денге: что это, причины, симптомы, как передается
Здоровье

8 февраля, 13:00

1 мин.

ВОЗ: лихорадку денге в Бразилии спровоцировал феномен Эль-Ниньо

Мария Маковей
Автор
Комар сидит на листе.
Фото wirestock/freepik.com
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что лихорадку денге в Бразилии спровоцировал феномен Эль-Ниньо, сообщает издание Observador.

Эль-Ниньо — это естественное природное явление. Оно оказывает сильнейшее влияние на климат, способствует повышению температуры, что приводит к росту численности желтолихорадочных комаров. Именно они переносчики денге.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс объявил режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с эпидемией лихорадки. Это произошло за несколько дней до начала всемирно известного карнавала.

Согласно данным Минздрава Бразилии, которые приводит Observador, в 2023 году в южноамериканской стране зарегистрировали более 1,6 миллиона случаев заражения денге и почти 2 тысячи летальных исходов, что «стало рекордом».

Лихорадка денге — это вирусная инфекция. Передается при укусе инфицированной самки комара Aedes. Симптомы заболевания: внезапное повышение температуры, тяжелая головная боль, миалгия, лимфаденопатия, характерная сыпь и сильнейшие боли в ногах и суставах в течение первых часов после укуса.

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