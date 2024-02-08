ВОЗ: лихорадку денге в Бразилии спровоцировал феномен Эль-Ниньо

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что лихорадку денге в Бразилии спровоцировал феномен Эль-Ниньо, сообщает издание Observador.

Эль-Ниньо — это естественное природное явление. Оно оказывает сильнейшее влияние на климат, способствует повышению температуры, что приводит к росту численности желтолихорадочных комаров. Именно они переносчики денге.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс объявил режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с эпидемией лихорадки. Это произошло за несколько дней до начала всемирно известного карнавала.

Согласно данным Минздрава Бразилии, которые приводит Observador, в 2023 году в южноамериканской стране зарегистрировали более 1,6 миллиона случаев заражения денге и почти 2 тысячи летальных исходов, что «стало рекордом».

Лихорадка денге — это вирусная инфекция. Передается при укусе инфицированной самки комара Aedes. Симптомы заболевания: внезапное повышение температуры, тяжелая головная боль, миалгия, лимфаденопатия, характерная сыпь и сильнейшие боли в ногах и суставах в течение первых часов после укуса.