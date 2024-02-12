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Кто подвержен заражению туберкулезом: факторы риска
Здоровье

12 февраля, 18:10

1 мин.

Терапевт назвала, кто больше подвержен риску развития туберкулеза

Мария Маковей
Автор
Боль в груди.
Фото ozgurcankaya/istockphoto.com
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Терапевт Анастасия Агаева считает, что есть люди, которые больше других подвержены заражению туберкулезом. Об этом сообщает Lenta.Ru.

По словам доктора, туберкулез — это тяжелое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем при контакте с больным. Инфекция может поражать различные органы: легкие, головной мозг, почки и позвоночник, кости.

«Заражение в большинстве случаев не приводит к самому заболеванию, а заканчивается так называемым инфицированием. Это значит, что инфекция в небольшом количестве остается в организме в спящем режиме на всю жизнь, а иммунитет ограничивает ее распространение», — объяснила медик.

Однако на фоне снижения иммунитета, например, после перенесенного коронавируса, инфекция может стать активной и привести к развитию заболевания. Эта стадия крайне опасна для жизни и требует незамедлительной врачебной помощи.

«К развитию заболевания предрасполагают такие факторы, как ВИЧ-инфекция, злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, рак головы и шеи, лечение кортикостероидами», — добавила терапевт.

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